شكرا لقرائتكم خبر عن « عائلاتكم تحتاجكم».. رسالة من النمر لمرضى السكر و القلب بعدم حضور مباراة «النصر والهلال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجّه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب رسالة عجلة للمتشجعين المتعصبين قبيل انطلاق مباراة ” النصر” و” الهلال”. وكتب النمر على حسابه في تويتر :” للمشجعين المتعصبين: عوائلكم ترجوكم ألا تشاهدوا المباراة غداً خاصة في الحالات الآتية: ١-عمرك فوق ٥٠ سنة 2- لديك سكري وضغط ٣- عندك جلطة سابقة ٤.لديك ضعف قلب جاء هذا رداً على أحد متابعيه، والذي كتب له قائلاً : ” دكتور تنصح مرضى القلب والسكر غداً ألا يشاهدوا مباراة النصر والهلال”.

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