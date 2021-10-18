شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: استخدام «الجوال» مباشرة على الأذن خطير جداً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. خالد محمد طيبة استشاري الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة استخدام أجهزة الهاتف الجوال مباشرة على الأذن.

وقال طيبة، لقناة “الإخبارية”، إن استخدام “الجوال” مباشرة على الأذن يُحدث موجهات كهرومغناطيسية بطاقة عالية وتظهر مشاكل كبيرة على مدى بعيد، والأبحاث تدرس هل لها أثر على خلايا المخ ام لا حاليا؟

ونصح د. خالد طيبة باستخدام سماعات الأذن سواء السلكية أو اللاسلكية للحد من خطورة وتأثير موجهات الجوال على الأذن والمخ.