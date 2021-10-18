شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة العين.. أبرزها الأسماك وصفار البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للخبراء، أثّر الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الموبايل والتلفاز واللاب توب وغيرها على صحة العين بل وتتطور الأمر لدى بعض الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة أمام الشاشات إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، لذلك فإن أفضل طريقة للعناية بصحة عينيك هي تناول الطعام الصحي وأخذ فترات راحة صغيرة من تلك الأجهزة على مدار اليوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".







اطعمة مفيدة لصحة العين

فيما يلى.. أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية:

فهي غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، لقد وجد أن زيت السمك يمكنه عكس جفاف العين، بما في ذلك جفاف العين الناتج عن قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات الكمبيوتر وغيرها.



الاسماك

منتجات الألبان

المواد الغذائية مثل الحليب والجبن غنية بالمعادن التي تعمل على تحسين صحة الشبكية والمشيمية، حيث يُقترح تناول منتج ألبان واحد على الأقل يوميًا لتحسين صحة العين.



منتجات الالبان

البيض

وفقًا للخبراء، فإن تناول صفار البيض يساعد في تحسين الرؤية، فهو غني بفيتامين أ واللوتين والزنك المعروف بخصائصهم التى تقلل من مرض التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر وإعتام عدسة العين وتحمي القرنية وتعزز صحة العين بشكل عام.



صفار البيض

الجزر

غني بالبيتا كاروتين الذي يستخدمه الجسم لإنتاج فيتامين أ، حيث وفقًا للخبراء، فهو يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين الرؤية.



الجزر

المكسرات

تحتوي على فيتامين هـ والزنك وغنية أيضًا بمضادات الأكسدة، وحسب الدراسات، فهي تساعد في محاربة الجذور الحرة وحماية خلايا العين، كما أنها تحمي العين من الالتهاب والجفاف.



المكسرات

الخضروات الورقية

مثل السبانخ واللفت غنية باللوتين والزياكسانثين، وهي أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي الصديق للعين، حيث وفقًا للخبراء، من الأفضل تناول الخضروات الورقية نيئة أو مسلوقة.



الخضروات الورقية

البطاطا الحلوة

فهي غنية بالبيتا كاروتين وهي أيضًا مصدر غني بفيتامين E الذي يساعد على تحسين البصر.

البذور

فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي أيضًا مصدر غني بفيتامين هـ الذي يحسن البصر.



الليمون من الحمضيات

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين سي وثبت أنها مفيدة لصحة العين، حيث وفقًا للدراسات، يحسن فيتامين C إنتاج الكولاجين والرؤية، كما أنه فعال في الحفاظ على الأوعية والشعيرات الدموية الحساسة في شبكية العين.