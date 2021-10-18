شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس متتسرعش .. 7 حيل بسيطة اتبعها لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تدعي أنها تساعد فى فقدان الوزن بفعالية فى وقت قصير، ولكن معظمها لا يحقق ذلك على أرض الواقع، ومن أجل تحقيق الهدف من التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة، يمكنك إتباع بعض الحيل البسيطة والفعالة لإنقاص الوزن على المدى الطويل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 نصائح بسيطة يمكن أن تكون فعالة فى رحلة إنقاص الوزن: تناول الماء الدافئ..

يعتبر تناول الماء الدافئ بدلًا من البارد أكثر صحة ويساعد الجسم على التخلص من السموم المعروفة باسم (Ama)، وهي مادة غذائية لزجة تتراكم في الجسم بسبب التلوث وخيارات الطعام غير الصحية.



تناول الماء الدافئ

الحصول على قسط كافٍ من النوم..

يعتبر النوم فى التوقيت بين الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا هو الأفضل للصحة العامة، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن قلة النوم يمكن أن تضر بالصحة العقلية والجسدية على حدٍ سواء.



النوم

تناول عشاء خفيفا..

تناول عشاء خفيف لا يجهد جهازك الهضمي ويعزز طرد السموم بشكل طبيعى من الجسم خاصة عندما تكون نائمًا، لذلك فإن أفضل وقت لتناول العشاء قبل الساعة 7 مساءً، حتى تمنح لجسمك وقتًا كافيًا لهضم الطعام.

تناول 3 وجبات في اليوم..

يحتاج جسمك إلى قسط من الراحة من عملية الهضم المنتظمة، وبالتالي، من المهم إعطائه الراحة من خلال تناول وجبات صحية وصغيرة، لذلك فإن تناول ثلاث وجبات في اليوم دون أي وجبة خفيفة بينهما يمنحها وقتًا للهضم.



المشى

المشى بعد تناول الوجبات..

أن تكون نشيطًا بدنيًا أمر مهم للصحة العامة، وإذا لم تتمكن من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكنك المشي بعد تناول كل وجبة لمدة 10-20 دقيقة على الأقل، فهذا يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ويجعلك تشعر بأنك أخف وزنا.



الفواكه الموسمية

تناول الأطعمة الموسمية..

الطبيعة تمنحنا الطعام الملائم لكل موسم، ففي الصيف، تعطينا الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالبرودة، وفي الشتاء تساعدنا البذور والخضروات الجذرية على الشعور بالدفء.



التوابل

أضف التوابل إلى طعامك

بعض التوابل والأعشاب الشائعة التى يتم إضافتها عند إعداد الأطعمة هي الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة، حيث أن استخدام التوابل في وجباتك يوميًا يعزز عملية فقدان الوزن.