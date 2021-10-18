شكرا لقرائتكم خبر عن كترها غلط على أطفالك.. اعرفى تأثير حلوى المولد على صحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الأطفال حلاوة المولد كل عام نظرا لمذاقها الطيب وأنواعها المتعددة ولكن الأكثار فى تناول الحلوى قد يؤثر على صحة طفلك، كما يعتبر السكر أكثر إدمانًا بمقدار 8 مرات من عقاقير مثل الكوكايين ، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والقضايا الصحية للأطفال ، خاصة في السنوات الأخيرة من حياتهم.

وحسب ما ذكره موقع elitelvفأن تأثير الأفراط فى تناول الحلوى على الأطفال هو:

1:ضعف جهاز المناعة

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة إلى ضعف جهاز المناعة، و إن استهلاك الكثير من هذه الأطعمة والمشروبات يمكن أن يقلل من قدرة جسمك على درء الأمراض ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

2:يرتبط بزيادة الوزن والسمنة

تفتقر الأطعمة السكرية إلى التغذية وتسبب زيادة الوزن مما يؤدي غالبًا إلى السمنة كشخص بالغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والكبد الدهني وآلام المفاصل وغير ذلك.

3:زيادة خطر الإصابة بمرض السكري

يمكن أن يؤدي تناول السكر أيضًا إلى ارتفاع مستويات الأنسولين وهو سبب وراء مرض السكري من النوع 2، من المعروف أن مرض السكري يؤذي الكلى والعينين والأوعية الدموية لطفلك، في حين أن هذا المرض أكثر شيوعًا عند البالغين ، إلا أن الدراسات تظهر أنه في ازدياد بين الأطفال .

التأثير على البصر..

4:

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى تورم العينين مما يؤدي إلى تشوش الرؤية، ويمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر إلى تغيير هذا الأمر وإعادة البصر إلى طبيعته.

5:زيادة مشاكل الجهاز الهضمي..

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى تقليل البكتيريا النافعة في الأمعاء ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات وحموضة المعدة وعسر الهضم ، كما يقلل أيضًا من امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام المستهلك، ويرتبط سوء هضم السكر بالإسهال.