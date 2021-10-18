شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية والتدخين..أهم الأسباب التى قد تعرض جنينك للتشوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل وفتراته تعد من أصعب ما تمر به النساء، 9 أشهر يكبر داخل الأحشاء جنين يتغذي من الأم ، ويجب إمداده بجميع الإحتياجات الغذائية التي يجب الحصول عليها، وهناك بعض الأشياء التي تفعلها الأمهات وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية للجنين وأبرزها التشوهات.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " cdc"، بعض الأسباب التي تؤدي لإصابة الجنين بالتشوه.. أبرزها:

- بعض الطفرات الجينية أو مشكلات في الكروموسومات، أي أسباب وراثية.

-الإكثار من تناول الأدوية دون الرجوع للطبيب خلال فترة الحمل وخاصة المسكنات.

- إستنشاق أو الجلوس في أمكان بها مواد كميائية سامة، تتسبب في وصول رائحتها للمشيمة وتزيد من تعرض الجنين للتشوه.

- عدم تناول حمض الفوليك يزيد من فرص تعرض الجنين للتشوه.

- سوء التغذية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لإصابة الجنين بالتشوه، ولذا يجب أخذ المكملات الغذائية.

- أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية لتشوه الجنين، ولذا يجب الإقلاع عنه.

- السمنة تعد من المخاطر الصحية التي تعرض الجنين للتشوهات.

- الحمل في سن متأخر يعد من الأسباب المؤدية لتشوه الجنين.

- عدم الذهاب للطبيب لمتابعة فترة الحمل يعد من أسباب عدم معرفة إذا كان الجنين يعاني بالفعل من تشوهات أم لا.

وأخيرا أكد التقرير علي ضرورة تجنب هذه العادات الخاطئة، واستبدالها بعادات صحية للحفاظ علي صحة الجنين وتقليل فرص تعرضه للتشوهات.