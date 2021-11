بخلاف ما هو معروف.. أضرار الامتناع عن تناول الخبز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

بمجرد التفكير في الانتظام في حمية غذائية، يتراود إلى أذهاننا أول خطوة هي الامتناع عن تناول الخبز، باعتباره السبب الأول في زيادة الوزن.

والامتناع عن تناول الخبز له أضرار، وهذ أمر قد يكون مفاجئا لك، فما هي؟ ولماذا يعدّ الخبز مهما؟

ويظن البعض أن تناول الخبز له مضار صحية وأن التوقف عن تناوله سلوك صحي صحيح، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ.

فقد كتبت ديزيرو أو في تقرير بموقع “إيت ذيس نوت ذات” (eat this not that) أن العثور على خيارات خبز صحي ترضي ذوقك قد يكون أمرا صعبا في بعض الأحيان، ومع ذلك إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الخبز فقد لا تحصل أيضا على الكمية المناسبة من الحبوب، وبالتالي ما يكفي من العناصر الغذائية، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها دورية “فرونتيرز إن نيوتريشن” (Frontiers in Nutrition).

ويمكن تلخيص أضرار الامتناع عن تناول الخبز فيما يأتي:

انخفاض مستوى الطاقة.

نقص الألياف الغذائية.

نقص عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والحديد.

ورغم أن الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر للطاقة في جسمك ومصدر الطاقة المفضل لدماغك، وفقا لما قالته اختصاصية التغذية سارة ويليامز.