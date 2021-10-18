صادرات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتجاوز المليار جرعة

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه صدر حتى الآن أكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى باقي انحاء العالم.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اللقاحات تم إرسالها إلى أكثر من 150 دولة، مما يجعل الكتلة المكونة من 27 دولة أكبر مصدر للقاحات في العالم.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تكثيف عمليات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم الأولوية رقم 1 للكتلة في الوقت الحالي، وقد التزم الاتحاد بالفعل الشهر الماضي بإرسال 200 مليون جرعة لقاح إضافية إلى إفريقيا ودول أخرى منخفضة الدخل.

في الوقت الذي تدرس فيه الدول الغنية الآن إعطاء جرعة معززة ثالثة لقطاع كبير من سكانها، لا يزال معظم الدول الفقيرة في العالم تنتظر التطعيم الكامل، مما يكشف عن إحساس حاد بعدم المساواة في توزيع اللقاحات.