تجاوز حاجز 8 ملايين إصابة بفيروس "كورونا" بروسيا

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا حاجز 8 ملايين إصابة بعد تسجيلها اليوم / 34325 إصابة ما يمثل أعلى حصيلة في عدد الإصابات منذ بداية الجائحة مقابل /34303 اصابات/ في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و 27012 اصابة.



و أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن استقرار في عدد وفيات كورونا بتسجيلها 998 حالة وفاة مقابل 997 وفاة يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا المرض 224 ألفا و 310 حالات وفاة مع تماثل 16431 مريضا للشفاء التام منذ أمس ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7 ملايين و17055حالة شفاء.