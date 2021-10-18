شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي للطلاب أثناء الدراسة أبرزها وجبة الإفطار وكوب الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند بدء المدرسة، وذهاب الأطفال لها تحتار الأمهات بنوعية الغذاء الذي يجب تناوله الطفل لحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة وأبرزا الأنيميا وضعف الجهاز المناعي.

وحول هذا الأمر قدم التقرير المنشور عبر موقع "Kids health" أبرز الغذاء الذي يجب تناوله للأطفال خلال الفصل الدراسي لحمايتهم من الأمراض المختلفة، ومنها:

- يجب علي الأم إمداد الطفل بوجبة الإفطار قبل ذهابة للمدرسة، وكوب الحليب هو أساس هذه الوجبة، مع ضرورة تناول بيضة وأجبان في وجبة الإفطار وخضوات وثمرة فاكهة .

- إهتمام الأم بإعطاء أطفال الفواكه والخضروات أثناء ذهاب للمدرسة فهذه الأغذية تساعد علي تقوية بناء الطفل وتقوية الجهاز المناعي.

- من أفضل النصائح التي يجب الأم القيام بها هي إعطاء الطفل زجاجة فيها ماء، وتقديم النصيحة له بضرورة تناول هذه الكمية علي مدار الساعات الموجود بها في المدرسة.

- أبعتدي عزيزتي الأم عن إعطاء طفل الأطعمة المصنعة لأنها تتسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض، ويمكنك إستبدال هذا الأمر بالأطعمة الغنية بالبروتين الجيد للجسم كالبيض والفول الأجبان.

- حفنة من المكسرات يوميا لطفلك تحميه من الإصابة بالأمراض وتمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.

- عند رجوع الطفل من المدرسة يجب إعطاء الطفل وجبة الغداء، وتتكون من اللحوم الحمراء أو البيضاء كالدجاج، وأرز أو مكرونة ومن أهم الحيل الغذائية الواجبة هي طبق السلطة الخضراء.

- وأخيرا وجبة العشاء ينصح أن تتكون من الفواكه والخضروات وعلبة من الزبادي.