شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال .. تعرف على علامات التحذير من سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المشاكل المتعلقة بالبروستاتا هي العامل الأول في ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان لدى الرجال في عدد من الدول خلال السنوات الماضية، تعد البروستاتا جزءًا مهمًا من الجهاز التناسلي الذكري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهاز البولي، بينما يمكن أن يعاني الرجال عبر الأعمار من مشاكل متعلقة بالبروستاتا، إلا أنه من المهم للغاية بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا البحث عن كثب عن الحالات الطبية الثلاثة الأكثر شيوعًا هي الالتهاب (التهاب البروستاتا) وتضخم البروستاتا (BPH) وسرطان البروستاتا، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

إذا تم تشخيص السرطان في المرحلة التي يقتصر فيها على غدة البروستاتا فقط ، فمن المرجح أن يتم علاجه تمامًا، يمكن أن يشمل العلاج الإشعاع والعلاج لقتل الخلايا السرطانية أو عن طريق إزالة الغدة الخبيثة من الجسم من خلال إجراء جراحي.

أعراض سرطان البروستاتا 1 - كثرة التبول في الليل :

إذا تضخمت البروستاتا ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على مجرى البول مما يؤدي إلى منع تدفق البول ، يتسبب هذا في حدوث تقلصات في المثانة حتى قبل أن تمتلئ تمامًا وتجعل المرء يتبول أكثر تكون الحالة أكثر إلحاحًا أثناء الليل.

2 - مشكلة أثناء التبول:

عندما يسد السرطان غدة البروستاتا ، يمكن أن يبدأ في التسبب في عدد من المشكلات المزعجة مثل الألم أثناء التبول ، وصعوبة الوقوف عند التبول ، وضعف التدفق أثناء التبول ، إلخ.

3 - دم في البول :

الدم في البول يمكن أن يكون مدعاة للقلق ويمكن أن يكون نتيجة لتقدم سرطان البروستاتا.

4 - ألم أو تصلب في أسفل الظهر أو الفخذين أو منطقة الحوض أو المستقيم:

يمكن أن يشير التصلب أو الألم في المناطق المحيطة بالبروستاتا إلى وجود عدوى، في حين أن بعض الحالات المتقدمة مثل السرطان يمكن أن تسبب تصلبًا في أسفل الظهر أو الفخذين أو الحوض أو أعلى الفخذين ، في معظم الحالات ، سيشعر بألم حاد .

من المحتمل ألا تكون هذه الأعراض ناتجة دائمًا عن سرطان البروستاتا ولكن بسبب حالات أخرى متعلقة بالبروستاتا مثل التهاب أو تضخم البروستاتا، مع تزايد عدد حالات سرطان البروستاتا ، من الضروري أن نبدأ في الاهتمام بالعلامات الأولى واستشارة الطبيب.