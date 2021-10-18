شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 للمصابات بتكيس المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تقلل حبوب منع الحمل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأكثر من الربع لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، حسبما كشفت دراسة أجرتها جامعة برمنجهام الأمريكية، وتظهر نتائج البحث المنشورة في مجلة Diabetes Care أيضًا أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن ضعف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري (خلل السكر في الدم) مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد علاجات لتقليل هذا الخطر.

ووفقا لتقرير لموقع time now news بالإضافة إلى خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، فإن متلازمة تكيس المبايض التي تصيب 10% من النساء في جميع أنحاء العالم ترتبط أيضًا بالعديد من الحالات الأخرى على المدى الطويل، مثل سرطان بطانة الرحم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكبد الدهنية غير المرتبطة بالكحول.

تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض عدم انتظام الدورة الشهرية، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، ويعاني الكثير من نمو الشعر غير المرغوب فيه (المعروف باسم الشعرانية) على الوجه أو الجسم، وتساقط الشعر، والجلد الدهني أو حب الشباب، وتحدث هذه الأعراض بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات المسماة بالأندروجينات في دم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

غالبًا ما تعاني النساء المصابات بالـ PCOS من زيادة الوزن وغالبًا ما تكون الخلايا في أجسامهن أقل استجابة للأنسولين الهرمون الذي يسمح للجسم بامتصاص الجلوكوز (سكر الدم) في الخلايا للحصول على الطاقة.

يمكن أن يؤدي انخفاض استجابة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم للمزيد من الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى إنتاج الجسم للمزيد من الأندروجينات، تزيد الأندروجينات من مستويات الأنسولين مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.

أجرى فريق العلماء بقيادة جامعة برمنجهام دراستين لتحديد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وثانيًا للتحقيق في تأثير استخدام موانع الحمل الفموية المركبة ، والتي يشار إليها غالبًا باسم "حبوب منع الحمل" ، حول خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، غالبًا ما يتم إعطاء حبوب منع الحمل للنساء المصابات بالـ PCOS لتحسين انتظام نزيف الحيض.

للتحقيق في تأثير حبوب منع الحمل على مرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري ، أجرى الباحثون بما في ذلك خبراء في جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية دراسة أخرى متداخلة للتحكم في الحالات على 4814 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وجد العلماء أن استخدام موانع الحمل الفموية المشتركة قلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بنسبة 26 %، يخطط الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة الآن لإجراء تجربة سريرية لمزيد من الأدلة على نتائجهم على أمل أن تؤدي إلى تغييرات في سياسة الرعاية الصحية العالمية.

قال المؤلف المشارك البروفيسور ويبك أرلت، مدير معهد الأيض وبحوث النظم بجامعة برمنجهام: "النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومع ذلك، ما هو مهم حول بحثنا هو أننا تمكنا من تقديم أدلة جديدة من دراسة سكانية كبيرة جدًا لإظهار لأول مرة أن لدينا خيارًا علاجيًا محتملاً موانع الحمل الفموية المشتركة لمنع هذا الخطر الصحي الخطير للغاية. "