شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الغدة الدرقية أبرز عوامل ثبات وزنك على الميزان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبات الوزن وتوقف قدرة جسمك على حرق الدهون، من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثيرين، لاسيما الذى يعانون من الوزن الزائد ويخططون دائما لاستعادة رشاقتهم، لذا فقد تلعب بعض العوامل دورا في ثبات وزنك وعدم قدرتك على التخلص من السمنة، وأبرز تلك العوامل هي قصور الغدة الدرقية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإذا كنت مصابًا بقصور الغدة الدرقية، فقد تزداد الأرقام على الميزان، حتى لو كنت ملتزمًا بنظامك الغذائي وتمارس الرياضة بشكل دورى، وأرجع الخبراء ذلك إلى دور الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، والتي تساعد جسمك أيضا على حرق الطعام للحصول على الطاقة، فعندما تفرز الغدة الدرقية كميات أقل من هرموناتها، كما يحدث لدى مرضى قصور الغدة الدرقية، فإن عملية الأيض تتباطأ، لذلك لن تتمكن في حرق السعرات الحرارية بسرعة وستزيد وزنك، فعادة لا تكون زيادة الوزن مفرطة، لكنها قد تكون كافية للتأثير على ثقتك بنفسك.

وكلما زادت شدة قصور الغدة الدرقية لديك، زاد وزنك، وبعض الزيادة في الوزن عبارة عن دهون، لكن معظمها عبارة عن تراكم السوائل من تأثيرات خمول الغدة الدرقية على وظائف الكلى.

وينصح الخبراء بعلاج قصور الغدة الدرقية، وتناول الدواء الموصوف لك من قبل طبيبك المعالج، والذى يتمثل في الحصول على جرعة يومية تسهم في زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية مرة أخرى، وبمجرد حصولك على الجرعة الصحيحة، يجب أن يستقر وزنك ، ولن تواجه أي مشكلة في فقدان الوزن أكثر من أي شخص آخر.

وأوصى الخبراء أيضا بضرورة اتباع نظام غذائى بدون حرمان، يسمح لك بتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وتجنب إضافة السكريات لوجباتك، مع تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة مثل العصائر والمشروبات الغازية.