شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق منزلية لمحاربة أعراض البرد.. أبزرها الغرغرة والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجة الحرارة ، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فلا يوجد علاج محدد لنزلات البرد ولكن يمكن التحكم في مدته وشدته، من تناول الحساء الساخن إلى المكملات، وهناك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على محاربة نزلات البرد بشكل فعال، ولكن إذا تفاقمت شدة البرد وأعراض الأنفلونزا الأخرى، فمن المهم طلب المساعدة الطبية ولا يجب الاعتماد على هذه العلاجات المنزلية فقط، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

1- السوائل الدافئة:

يمكنك تناول الحساء أو شرب الماء الساخن والشاي وحليب الكركم والعسل والحليب والليمون الساخن وشاي الزنجبيل، لا تحمّل نظامك الغذائي بالمشروبات المحتوية على الكافيين لأنها قد تسبب لك الجفاف.

2- ترطيب الجسم

سيساعدك شرب كمية كافية من السوائل على تخفيف الاحتقان، كما أنه يمنع الجفاف، اختر خيارات صحية واشرب الماء الدافئ.

3 - الراحة بشكل صحيح

سيساعدك توفير الراحة المناسبة لجسمك على التعافي سريعا، أصلح دورة نومك وابتعد عن التوتر، سوف يساعدك ذلك أيضًا على تعزيز المناعة.

4- العسل

العسل علاج للشيخوخة ونزلات البرد والتهاب الحلق، سوف يساعدك على تقليل تهيج حلقك، ستساعدك ملعقة من العسل على النوم بشكل أفضل، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من العسل لها خصائص مضادة للبكتيريا ،سيقلل من السعال ليلًا وأعراض التهاب الحلق.

5 - الغرغرة بالماء المالح

أضف بعض الملح إلى الماء الساخن وتغرغر بهذا الماء، سيقلل الاحتقان ويساعدك على التنفس، سيساعدك أيضًا على التخلص من احتقان الأنف، تغرغر قبل النوم لتحصل على نوم مريح.

6 - خذ البخار وأضف الرطوبة إلى الهواء

يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف، عند الإصابة بنزلات البرد ، يمكنك استنشاق البخار مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة، يمكنك أيضًا تركيب جهاز ترطيب في غرفتك، سيضيف الرطوبة إلى الهواء ويقلل من تهيج الأنف والحلق.

7 - تعزيز مناعتك

سيساعدك نظام المناعة القوي على منع العدوى وكذلك تقصير مدة المرض، وفقًا للدراسات ، يمكن أن تساعد المكملات الغذائية مثل فيتامين سي والزنك أيضًا في تقليل مدة الإصابة بالبرد.