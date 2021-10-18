شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب وطرق الوقاية من قرح الفم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التعرض لنزلة برد شديدة، يظهر علي الفم بعض القرح، ويطلق عليها قرح الفم أو قرح البرد، وخلال سلسة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف على أعراض وأسباب وطرق الوقاية من قرح الفم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي قرح الفم؟

ظهور بثور ذات اللوم الأحمر علي الشفاه وفي بعض الأحيان تكون مليئة بالسوائل.

ما هي أعراض الإصابة بقرح الفم؟

- الشعور بحرقان في الشفاه.

- حكة شديد في الشفاه.

- تورم اللثة.

- التهاب في الحلق.

- صداع.

- صعوبة في البلع.

- اضطرابات في المعدة.

متي تختفي قرح الفم؟

تختفي بعد مرور من أسبوع إلي أسبوعين علي الإصابة، وفي حالة استمرارها لفترة أطول يجب الذهاب للطبيب.

- هل تشكل قرح الفم أي خطورة علي الصحة؟

لا تتسبب في أي خطر علي الصحة العامة، ولكنها تعد خطرا علي الأشخاص المصابون بضعف بالجهاز المناعي.

- ما هو علاج قرح الفم؟

عن طريق أخذ بعض الأدوية المضادة للفيروسات، والكريمات الموضوعية مع ضرورة القيام بوضع كمادات ماء.

- هل هناك علاقة بين الراحة الجسمانية والإصابة بقرح الفم؟

شعور الجسم بالتعب والإرهاق يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، ويصبح الجسم غير قادر علي محاربة العدوي البكترية أو الفيروسية، ولذا يجب الراحة الجسمانية للحفاظ علي الصحة العامة.

- ما هي النصائح المهمة لتقليل فرص الإصابة بقرح الفم؟

عليك استخدام أدواتك الخاصة دون مشاركة الأخرين بها، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالبكتيريا والفيروسيات.

عدم تقبيل الأخرين تجنبا لنقل العدوي.