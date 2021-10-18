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أكثر من 700 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالمغرب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 705 آلاف و534 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

 

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، إن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 20 مليونا و925 ألفا و569 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليونا و236 ألفا و66 شخصا.

 

وأفاد البيان بأنه تم تسجيل 269 إصابة جديدة بالفيروس، و198 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ورفعت الحصيلة الجديدة من الإصابات العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 921 ألفا و628 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 921 ألفا و430 حالة، بنسبة تعاف بلغت 97.8%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و544 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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