شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر استخدام الشامبو الكيميائي.. وما هى البدائل الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد غسل الشعر بالشامبو جزءًا من روتينك يساعد في الحفاظ على شعرك وفروة رأسك خاليين من الأوساخ والغبار والحطام والملوثات، وعندما تقضي وقتًا طويلاً في الحمام تغسل شعرك بأنواع الشامبو التي تحتوى على المواد الكيميائية، من المهم أن تعرف أنها تلحق ضررًا بشعرك أكثر من أي نفع.

يتم تحميل أنواع الشامبو التجارية بمواد كيميائية مختلفة يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية من شعرك وفروة رأسك مما يجعلها في النهاية جافة وباهتة، كما أن الإفراط في غسل شعرك بهذه الشامبو الكيميائي القاسي هو أكبر خطيئة للعناية بالشعر على الإطلاق، فمن المهم إيجاد بديل طبيعي، وفقا لموقع " onlymyhealth".

توجد مواد كيميائية ضارة في الشامبو

عندما لا تكون جميع المواد الكيميائية ضارة بصحة شعرك، فمن المهم معرفة المكونات الضارة الموجودة في الشامبو الخاص بك في المرة القادمة عندما تخرج لشرائه، تأكد من التحقق من مكونات المنتج وتكوينه وشكله.

1. الرغوة فى الشامبو

إذا كنت ممن يحبون الشامبو الذي يحتوي على الكثير من الرغوة ، فعليك التوقف على الفور، كلما زاد إنتاج الشامبو بالرغوة، زادت المواد الخافضة للتوتر السطحي به. نظرًا لأن هذه المواد هي المكون الرئيسي أو المكون الرئيسي في أي شامبو، إلى جانب تنظيف الأوساخ والحطام ، فإنها تزيل الزيوت الطبيعية من شعرك. علاوة على ذلك ، فإنه يزيد أيضًا من صافي الشعر سالب الشحنة وبالتالي يترك شعرك باهتًا وجافًا.

2. المواد الحافظة مثل البارابين

الشامبو التجاري مليء بالمواد الحافظة التي توفر لها مدة صلاحية طويلة، هذه المواد الحافظة الموجودة في الشامبو الخاص بك تمنع نمو البكتيريا والخميرة والعفن لأنها مصممة لقتل هذه المواد، فلا يقتصر الأمر على نزع الزيت الطبيعي من شعرك فحسب ، بل يمكن للمواد الحافظة مثل البارابين أن تترك شعرك مجعدًا وتالفًا وجافًا وباهتًا وخشنًا، كما يرتبط التعرض الطويل لبعض هذه المواد الحافظة أيضًا بإمكانية تحفيز السرطان.

3. العطر

نختار عادةً الشامبو المليء بالعطور لجعل رائحة شعرنا جيدة، حيث يتم استخدام العطر كمصطلح شامل لما يقرب من 100 مادة كيميائية من قبل ماركات الشامبو التجارية، فمن المهم للغاية البحث عن هذا في قائمة المكونات الرئيسية، من بين هذه المواد الكيميائية، يمكن أن تكون بعض المواد مثل الفثالات والمسك الصناعي خطيرة حقًا على صحة الإنسان وترتبط ببعض المشكلات الإنجابية.

أنواع شامبو طبيعي 1. حليب جوز الهند

يشتهر جوز الهند بفوائده الصحية المختلفة، يمكن لحليب جوز الهند أن يفعل المعجزات لشعرك، يمكن أن يجعل شعرك ناعمًا وخالٍ من التجعد ويحميه من أضرار أشعة الشمس ويوفر لهم التغذية، وإليك كيفية استخدام حليب جوز الهند لتغذية شعرك والحصول على فروة رأس جديدة خالية من الأوساخ والغبار.

جوزة الهند

القماش القطني

خذ جوز الهند وابشره، ثم لفه بقطعة قماش قطنية

اعصر جوز الهند المبشور في القماش القطني واجمع الحليب في مقلاة.

سخني هذا الحليب في مقلاة لمدة 5 دقائق.

انقل حليب جوز الهند إلى وعاء واتركه ليبرد قليلًا.

ضعي هذا في الثلاجة واستخدميه لغسل شعرك.

طريقة2. خل حمض التفاح

أحد أكثر المكونات تنوعًا وهو جزء من كل علاج منزلي آخر تقريبًا.، يحتوي خل التفاح على العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول وتحسين الهضم كما تم ربطه أيضًا بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان كما أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ومعادن مثل حمض ألفا هيدروكسي الذي سيساعد على منع قشرة الرأس والحفاظ على فروة رأسك منتعشة.

2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

2 كوب ماء

خذ وعاء كبير من الماء وقم بتخفيف خل التفاح فيه.

اخلطيها جيدا

اشطفي شعرك بهذا الخليط واتبعيه بقليل من الماء العادي.

طريقة

# 3. شاي أخضر

يأتي الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية واكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب خصائصه في إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة قلبك ، وتحسين وظائف المخ ، ومنع مرض السكري من النوع 2 ، ومنع رائحة الفم الكريهة ، كما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ليس هذا الشاي الأخضر فقط يأتي مع الكثير من فوائد الجمال أيضًا ويمكن أن يساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء ، وتقليل حب الشباب ، وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة ، ومكافحة قشرة الرأس ، وتنظيف المسام المسدودة وإزالة الأوساخ والملوثات برفق من سطح الجلد وفروة الرأس. إليك كيفية استخدام الشاي الأخضر للتخلص من قشرة الرأس والحصول على فروة رأس جديدة.

نصف كوب شاي أخضر

3 ملاعق كبيرة من العسل

1 ملعقة طعام زيت زيتون

نصف كوب من الصابون الطبى

1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

قم بغلي بعض الشاي الأخضر في الماء لمدة 5-7 دقائق.

حتى يتم تحضير الشاي ، خذ وعاءً كبيرًا وأضف العسل وزيت الزيتون وجل الصبار وعصير الليمون والصابون الطبى المذاب إلى الوعاء.

امزج كل شيء جيدًا ،

يُضاف الشاي الأخضر المخمر إلى الوعاء ويُمزج جيدًا.

دع هذا الخليط يبرد قليلاً وانقله إلى زجاجة بلاستيكية أو زجاجية.

المكوناتالطريقة