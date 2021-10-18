شكرا لقرائتكم خبر عن زواج إسلامي وحفل أسطوري.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس ونايل نصار (صور) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زواج إسلامي وحفل أسطوري.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس ونايل نصار صور

الإثنين 18 أكتوبر 2021

في مزرعة خيول بمقاطعة ويستشستر، أقيم، السبت، حفل زفاف جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي، بيل جيتس، على المصري نايل نصار.



وكانت قد عقدت جينيفر قرانها بالفعل على الفارس نايل نصار، الجمعة، خلال حفل إسلامي ديني سري، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقال إن المؤسس المشارك لشركة Microsoft اشترى المزرعة بقيمة 15.82 مليون دولار لجينيفر، 25 عاماً، في عام 2018 بعد فترة وجيزة من تخرجها في جامعة ستانفورد، وفقاً لموقع قناة "foxbusiness" الأمريكية.

بنيت مدينة خيام متقنة خلال الأيام القليلة الماضية في مزرعة جينيفر التي تبلغ مساحتها 142 فداناً في بلدة نورث سالم بنيويورك.

تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

ولإقامة حفل زواج جينيفر جيتس ونصار الذي أقيم بدعوة حوالي 300 ضيف، تحولت مزرعة الخيول الكبيرة إلى مكان زفاف فخم، مكتمل بمسرح، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وأرضيات خشبية صلبة ومنصة.

وبالإضافة إلى والدي جينيفر، بيل، 65 عاماً، وميليندا، 57 عاماً، شمل الحضور، شقيقها روري، 22 عاماً، وشقيقتها فيبي، 19 عاماً.

خرجت العروس، التي تألقت برقة كبيرة بفستان زفاف صمم خصيصاً لها بتوقيع مصممة الأزياء الأمريكية، فيرا وانج، من قصرها محاطة بـ9 وصيفات مرتديات فساتين باللون الأخضر الداكن.

وجاء فستان العروس جينيفر منخفض الخصر مع بلوزة من الدانتيل وأكمام طويلة وجيب كاملة من التل.

واختارت جينيفر الظهور بباقة من الزهور البيضاء، التي كانت لائقة بشكل كبير على شعرها البني المائل للأحمر والذي رفعت نصفه للأعلى وتركت جزءا منه منسدلاً على ظهرها، وارتدت زوجاً من الأقراط البسيطة لإبراز جمال فستان زفافها.

كانت جينيفر بصحبة والديها عبر الممر، حيث بدأ الضيوف بالتجمع من الساعة الـ3 مساءً لحضور حفل الزفاف الأسطوري، الذي حضره فريق كولدبلاي للغناء في حفل الاستقبال.

ومن مفاجآت حفل الزفاف أن الطقس ظل جافاً حتى حوالي الساعة 6 مساءً ثم أجبر الضيوف على العودة إلى الداخل في المزرعة التي تحولت أيضاً إلى مجموعة من الغرف أو الأجنحة الفاخرة المترابطة المغطاة بالزجاج وبها مقاعد بيضاء طويلة وعشرات من موائد الطعام المزينة بأزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.

وتكونت قائمة المدعوين من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير أو السياسيين.

وأحضرت شاحنة خضراء من المخبز الفرنسي الفاخر Ladurée كعكة الزفاف الضخمة في طبقات منفصلة للتشكيل.

أما عشاء عقد قران ليلة الجمعة، الذي كان بمثابة حفل استقبال ديني خاص، فقدمه الشيف الفرنسي العالمي، جان جورج، وشمل طبق الكركند والمكرونة.

وقالت "فوكس بيزنس" إن تكلفة حفل زفاف ابنة ثالث أغنى رجل في العالم، قاربت مليوني دولار.

وكانت بدأت علاقة جينيفر ونايل في يناير/ كانون الثاني 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، وتم خطبتهما في يناير/ كانون الثاني 2020.

يذكر أن جينيفر جيتس ونايل نصار التقيا في حلبة فروسية مرموقة، ولاحقا مثّل نصار بلاده مصر في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بينما جينيفر وهي طالبة في الطب تعد أيضا فارسة بارعة تتنافس في محافل دولية.