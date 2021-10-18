شكرا لقرائتكم خبر عن 7 بذور غنية بالفيتامينات والأوميجا يجب إضافتها لنظامك الغذائي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي على تحميل نظامك بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، يمكنك ببساطة رش كمية صغيرة من البذور على الأطعمة والمشروبات المختلفة اليومية، فهناك 7 بذور غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة ، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

1 - بذور الشيا:

بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبروتين والزنك، يمكن أن توفر لك هذه البذور أيضًا المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، استخدامها في السلطات الخضراء النيئة والحبوب المطبوخة والعصائر الصحية وعصائر الفاكهة والزبادي.

2 - بذور اليقطين:

بذور" اليقطين "المعروف باسم قرع العسل غنية بالألياف وهي وفيرة في أوميجا 3 و 9 أحماض أمينية أساسية والبروتين والبوتاسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين هـ وفيتامين ك وبيتا كاروتين تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

3 - بذور الكتان:

بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) وهو نوع مختلف من أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه البذور يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، تحتوي بذور الكتان على قشور التي تحمي الجسم من السرطان وأمراض القلب ، بذور الكتان مفيدة أيضًا لفقدان الوزن.

4 - بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي مصدر جيد لفيتامين E والدهون الصحية والبروتينات والألياف والمواد الكيميائية النباتية والسيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم، تناول بذور عباد الشمس المحمصة الخام أو الجافة.

5- بذور البطيخ:

بذور البطيخ وفيرة في حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.،كما أنها غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات وفيتامين ب المركب، أنها تساعد في زيادة التمثيل الغذائي.

6- بذور السمسم

بذور السمسم غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، زيت السمسم غني أيضًا بأحماض اللينوليك والأوليك ، مما يخفض نسبة الكوليسترول، يمكنك استخدام زيت السمسم كصلصة للسلطة.

7 - بذور الرمان

تحتوي بذور الرمان على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد والعفص والأنثوسيانين، تعتبر بذور الرمان من الوجبات الخفيفة اللذيذة منخفضة السعرات الحرارية.