شكرا لقرائتكم خبر عن الفستق مش مجرد تسالى.. أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم..دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأن هذه الحالة الخالية من الأعراض يمكن أن تؤدي إلى أمراض قلبية مميتة تودى بحياتك دون سابق إنذار، لذا يلعب النظام الغذائي دورا في الوقاية من المرض ويعد أكثر الطرق فعالية لخفض مستويات الضغط، وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس كشف عن وجبة خفيفة يمكن أن تخفض ضغط الدم.

وأوضح التقرير أنه تم تشخيص إصابة الملايين من البريطانيين بارتفاع ضغط الدم، الذى يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكنك تنجح إذا نجحت في تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم، علامة تحذيرية لحالات صحية خطيرة بما في ذلك النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، فأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا يجب أن يتم فحص ضغط الدم لديهم كل خمس سنوات، حتى لو كانوا يشعرون بصحة جيدة وليس لديهم عوامل خطر، ومع ذلك، فإن اتباع نمط حياة صحي هو أفضل طريقة للتحكم في ضغط الدم.

وأشار الباحثون إلى أن الفستق ليست مجرد وجبة خفيفة نباتية لذيذة، بل أنها من أبرز الأطعمة التي تسهم في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم والكوليسترول والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، نظرا لأنه غنى بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية، مقارنة بالمكسرات الأخرى، لاسيما أن ضغط الدم هو قياس القوة التي تتعرض لها الأوعية الدموية والأعضاء أثناء ضخ الدم في أنحاء الجسم.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الفستق خفض من الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، بمقدار 1.82 ملم / زئبق والعدد الانقباضي (الرقم السفلي) بمقدار 0.8 ملم / زئبق، لكنك لابد من اختيارك للفستق غير المملح، فيجب تجنب الملح عند اتباع نظام غذائي لخفض ضغط الدم.

ويحتوى الفستق أيضا على حمض أمينى يتحول إلى أكسيد النيتريك عند تناوله، الذى هو ضروري لعملية تسمى توسع الأوعية الدموية، حيث تتمدد الأوعيةمما يزيد من تدفق الدم.