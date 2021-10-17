فيتنام تبدأ باستخدام اللقاح "سبوتنيك V" لتطعيم السكان ضد كوفيد -19

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

بدأت فيتنام في استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم السكان ضد كوفيد -19، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وبحسب الصحيفة "tuoitre"، فقد وصل اللقاح الروسي إلى ثلاث نقاط تطعيم في العاصمة الجنوبية مدينة هوشي منه.

وتلقت فيتنام في 29 سبتمبر الماضي الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" بمقدار739 ألف جرعة، والتي تم إمدادها وفقا لاتفاقية ثلاثية بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وشركتين فيتناميتين، وبموجب هذا العقد، ستتلقى فيتنام 40 مليون جرعة من "سبوتنيك V" حتى يونيو 2022.

وفي الوقت نفسه، يخطط الطرفان التعاون لإنتاج اللقاحات الروسية في فيتنام.

وتم تسجيل اللقاح الروسي في وزارة الصحة الفيتنامية في 23 مارس من هذا العام، ليصبح واحدا من اللقاحات الأجنبية المعتمدة للاستخدام في البلاد.