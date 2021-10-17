شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول الأجواء الباردة.. 4 نصائح هامة لمرضى التهابات المفاصل والعظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني مرضى التهابات المفاصل والذين يعانون من آلام العظام مع دخول فصل الشتاء بسبب تأثرهم بالأجواء الباردة التي تتسبب في آلام كبيرة لهم.

وأمس، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المملكة شتاءً قاسيًا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرًا بظواهر جوية “متطرفة” تجتاح العالم.

ويصف مرضى التهاب المفاصل قدرتهم على التنبؤ بالطقس من خلال تغير شدة الأعراض لديهم، وهناك الكثير من الأدلة القصصية حول العلاقة بين أعراض التهاب المفاصل والطقس، حيث يشعر بعض المرضى بألم أكبر في الطقس البارد الممطر مقارنة بالطقس الدافئ والجاف.

ومن خلال الدراسات التي أجريت، قد تساعد الخطوات التالية في حماية مرضى التهابات المفاصل في الأجواء الباردة:

1- ارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس

إذا أدى الطقس البارد إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، فقد يساعد ارتداء الملابس الدافئة المصممة للاحتفاظ بالحرارة، ولأن الأطراف تفقد معظم الحرارة، لذا من المهم ارتداء وشاح وقبعة وحذاء وقفازات، ويمكن ارتداء قفازات الضغط الحراري، والتي تطلق الحرارة وتضغط على الأصابع لتقليل التورم.

2- حافظ على روتين من التمارين الرياضية

يميل الناس إلى التحرك بشكل أقل في الشتاء، لكن المحافظة على النشاط البدني أمرٌ بالغ الأهمية لمرضة التهاب المفاصل، يمكن أن تؤدي تمارين الإطالة المنتظمة إلى زيادة المرونة وتقوية العضلات الداعمة، ويمكن أن يتم التمرين في حوض السباحة إذا كانت الحركة صعبة.

3- استشر الطبيب حول تناول مكملات فيتامين د

يعني معظم الناس من نقص فيتامين (د) خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض تعرضهم لأشعة الشمس، وتم ربط مستويات فيتامين (د) المنخفضة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي الأكثر شدة والحساسية للألم.

4- استخدم العلاج بالحرارة

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة والاستحمام على استرخاء العضلات وقد تحسن من تحمل الألم.