شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا صحية وكلها فوائد..احترس من هذه الأطعمة تضر صحتك على المدى البعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العادات الغذائية الخاطئة قد تكلفك الكثير من حياتك على المدى البعيد، لذا فإن إنتقاء طعامك هو الطريق الأول للعيش بطريقة صحية ودليلك للوقاية من الأمراض المزمنة، واستقبال مرحلة الشيخوخة بصحة جيدة، وقد يرى البعض أن الأطعمة الضارة قد تتمثل في خيارات محدودة مثل الأطعمة المصنعة والحلويات، لكن في حقيقة الأمر لم تكمن الخطورة في تلك الأطعمة فق.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، كشف عن نماذج من الأطعمة التي نتناولها يوميا، ونحن نعتقد أنها أطعمة صحية ولم تجلب لنا اى ضرر، لكنها في الواقع تناولها ينتج عنها الكثير من المشاكل مثل الأمراض المزمنة كمرض السكري وأمراض القلب.

ومن أبرز هذه الأطعمة التي تعتقد أنها صحية لكنها ضارة وتشكل خطورة على صحتك:الطماطم المعلبة

برغم احتواء الطماطم على العديد من المركبات ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك، مثل اللايكوبين، إلا أن تناول الطماطم المعلبة قد تحتوى على الكثير من السكر والتي تصل الى 8 جرام لكل نصف علبة، وهو ما يقرب من ثلث الكمية الموصى بها، لذا فقد تشكلا خطرا على صحتك على المدى البعيد.

حبوب الإفطار عالية النخالة

تحتوي حبوب الإفطار على نسبة عالية من السكر، بمقدار 8 جرام لكل 40 جرام، لذا حاول تجنب استهلاكها بشكل كبير.

العسل

قد يكون العسل طبيعيًا لكنه لا يزال يحتوي على السكر، ولكن البعض رغم ذلك يقبل على تناولها في بداية الصباح.

الشوفان

يلجأ الكثير لتناول الشوفان سريعة التحضير وخاصة تلك التي تحتوي على نكهات الفاكهة.، لكنها قد تكون ضارة على صحتك على المدى البعيد.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة مقارنة بالزيوت مثل الزيتون الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة، تلك التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك.

عصائر الفاكهة

العديد من عصائر الفاكهة في السوق مصنوعة من العصائر المهروسة وليس من الفواكه الكاملة، فقد تحتوى على الكثير من السكريات التي تشكل خطرا إذا زاد حجم استهلاكها.





إدراج الصلصات الى طعامك

نظرا لأن كثير من هذه الصلصات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح، وقد تجعلنا نتناول أكثر من حجم الحصة الموصى بها، فقد تشكل خطرا على صحتنا.