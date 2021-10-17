شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات فعالة لاستعادة مستوى نشاطك وطاقتك بعد التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة التعافى من فيروس كورونا لا يزال بعض الأشخاص يعانون من أعراض ما بعد التعافى أبرزها الاجهاد وضيق التنفس وقد يستمر لفترة طويلة وهنا ينصح دائما بالاهتمام بالصحة وتناول الأطعمة الصحية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من أى مضاعفات أخرى، وحسب ما ذكره موقع ndtv فإن هناك بعض النصائح لتجديد النشاط والطاقة بعد التعافى من كورونا وهى:

1- قد تكون ممارسة الرياضة مزعجة فى مرحلة ما بعد التعافى من كورونا خاصة أن الجسم يعانى من الضعف فى هذه الفترة، ومع ذلك، فإن محاولة ممارسة الرياضة بانتظام يجعلك بصحة جيدة جسديًا وعقليًا.

2- اتبع نظام غذائي صحى، حيث أن تناول الوجبات الصحية والأطعمة التى تحتوى على فيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وتمدك بالنشاط والطاقة ومنها" الخضروات، والبيض، والدواجن".

3- العمل على ذاكرتك، من المعروف أن الفيروس يتسبب في تلف خلايا الذاكرة، من أجل استعادة الانتباه المفقود وقدرات التفكير المعرفي وتنشيط الذاكرة، استثمر بعضًا من وقتك في لعب الألغاز وألعاب الذاكرة والأنشطة التي تجعلك تفكر أكثر.

4- امنح نفسك وقتًا كافيًا للانتقال تدريجيًا للعودة إلى روتين حياتك القديمة، حتى لا تتعرض للانتكاسة بسبب المجهود المبالغ فيه.

5- راقب أعراضك باستمرار وفى حالة الشعور بالصداع أو الهمدان وضيق التنفس أو أى أعراض للكورونا يجب الرجوع للطبيب .

6- يجب أن تهتم بحالتك النفسية، ابتعد عن المشاكل والضغط النفسى والعصبى وقرب من الاشخاص الإيجابيين فى حياتك.

قد تستمر فترة التعافى شهور فلا داعى للقلق ولكن أهم شئ مراقبة الأعراض واتباع النصائح التى تساعدك على التعافى سريعا.