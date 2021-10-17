شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عصير التوت البرى يخفض خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نُشرت في موقع Healthline، عن فعالية التوت البرى في علاج التهابات المسالك البولية، لأنها عدوى بكتيرية خاصة بين النساء، حيث تنتشر بين 50٪ من النساء، مقارنة بـ 12٪ من الرجال، وأن ما يصل إلى 30٪ من الفتيات يعانين من التهابات المسالك البولية المتكررة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتهن، لذا قد يلجأ العديد من الأشخاص للعلاجات الطبيعية للوقاية من عدوى المسالك البولية وعلاجها.

وأوضح مكملات عصير التوت البري أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لعدوى المسالك البولية، حيث يحتوى على مركبات مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد، والتي قد تساعد في علاج التهابات المسالك البولية والوقاية منها، وقد تتداخل تلك المركبات مع قدرة البكتيريا على الالتصاق ببطانة المسالك البولية، وتقليل الالتهاب، وتعديل بكتيريا الأمعاء، وتقليل البكتيريا الموجودة في "الخزانات" في المثانة والجهاز الهضمي والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية.

ويشير التقرير إلى أن مكملات عصير التوت البري قد تقلل من خطر تكرار التهاب المسالك البولية بنسبة 26٪، حيث أشارت النتائج من دراسات أخرى أيضًا إلى أن منتجات التوت البري، بما في ذلك عصير التوت البري، قد تساعد في منع عدوى المسالك البولية، لا سميا بين النساء اللواتي لديهن تاريخ من عدوى المسالك البولية، واللاتى خضعن لعمليات جراحية في أمراض النساء تم خلالها وضع قسطرة في مجرى البول لتفريغ المثانة، لأن مكملات التوت البري هي مصدر أكثر تركيزًا للمركبات النشطة التي يُعتقد أنها مفيدة في علاج التهاب المسالك البولية.

وأوضح التقرير أن النساء اللاتى لديهن تاريخ أو عدوى المسالك البولية المتكررة يوميا، لمدة 24 أسبوعًا، خفض من خطر الاصابة بنسبة 43٪ في عدوى المسالك البولية عند تناولهن جرعة عالية.