أضرار جديدة لارتداء الكمامة وطرق الوقاية منها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بات ارتداء الكمامة من الضروريات اليومية للبشر في مختلف دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت دراسة أمريكية أعدتها أكاديمية الطب المتخصصة بالبشرة في الولايات المتحدة أن الأثار الأكثر شيوعيا لارتداء الكمامة هو حب الشباب الذي ينشأ نتيجة انسداد مسام الجلد بالزيوت وخلايا الجلد الميتة والأوساخ.

وبحسب العلماء، فإن الكمامة تسبب احمرارا في الوجه، وهذا يؤدي بدوره إلى ظهور البثور.

كما يمكن أن يسبب الاستخدام المنتظم للكمامة التهاب الجريبات، وهو عبارة عن عدوى تصيب بصيلات شعرك وتتسبب في ظهور نتوءات وتبدو وكأنها حب الشباب.

ونصحت الدراسة الاعتناء بالبشرة من أجل السيطرة على حب الشباب الذي ينشأ نتيجة ارتداء الكمامة والوقاية منها على النحو التالي:

– استخدام منظفات لطيفة صديقة للبشرة. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات تنظيف البشرة إلى تغييرات في درجة حموضة سطح الجلد مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

– استخدام مرطب متوازن في درجة الحموضة وليس دهنيًا جدًا ويفضل أن يكون بشكل “لوشن”.

– يسدّ الزيت والمكياج المسام ويسبب ظهور حب الشباب المكوّن للصديد مرات عديدة، لذا يجب تجنب استخدام مكياج كثيف والاكتفاء بالمكياج الخفيف لتقليل أي أضرار ممكنة.

– التأكد من تنظيف القناع أو تغييره بعد كل استخدام، واختيار قناع يناسب حجم وجهك، لأن القناع الضيق يؤدي إلى المزيد من الاحتكاك بالجلد، وبالتالي تزيد فرصة حدوث الحساسية.

– تفادي وضع القناع لفترة طويلة. عند التواجد في المنزل أو خارج الزحام، يُنصح بأخذ استراحة بعد كل 4 ساعات من ارتداء القناع وتعريض الجلد للهواء النقي.