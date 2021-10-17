شكرا لقرائتكم خبر عن "طب أسنان عين شمس" تناقش رسالة ماجستير حول الدعامات المقاومة للكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الدكتورة نور عبد الراضى عبد المحسن النائبة بالكلية، بعنوان "الدعامات المقاومة للكسر في حشو الأسنان"، والتي تم مناقشتها تحت إشراف كل من الدكتور مروة محمد السيد وحش، والدكتور ماجد محمد محمد زهدي، والدكتور غادة عبد الفتاح عبد الستار.

وناقش كل من الدكتور طارق صلاح الدين مرسي، أستاذ و رئيس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بالجامعة، والدكتورة رشا نبيل سامي أستاذ مساعد بقسم الاستعاضة السنية المثبتة، أبرز الموضوعات بالرسالة وسط حضور من المشاركين.



