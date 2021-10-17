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فلسطين.. 9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و781 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 135 مريضا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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