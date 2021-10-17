ما لا تعرفونه عن فوائد قهوة الهندباء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

ارتبطت قهوة الهندباء (قهوة الشيكوري) بالعديد من المنافع الصحية التي تشمل تخفيف الكافيين والالتهابات وخفض سكر الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وتصنع قهوة الهندباء من جذور الهندباء المحمصة مما يكسبها نكهة خشبية وجوزية، وعلى الرغم من فوائدها العديدة، فقد يكون لها العديد من المضار، كما نشر موقع “هيلث لاين”.

يعتبر جذر الهندباء مصدر جيد للأنولين (نوع من ألياف البريبايوتك) التي تم ربطها بزيادة فقدان الوزن وتحسين صحة الأمعاء، كما أنه يحتوي على المنغنيز وفيتامين B6″، اللذين يرتبطان بصحة الدماغ، ويقول الخبراء إن كمية هذه العناصر صغيرة إلى حد ما، حيث يتم تخمير كمية قليلة من جذور الهندباء في القهوة.

وتحسن جذور الهندباء من صحة الجهاز الهضمي فهي مصدر جيد للألياف، وتساعد في تحسين وظيفة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما أنها تعزز من نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء لاحتوائها على مادة الأينولين، وهو نوع من الألياف ثبتت قدرته في إدارة مستويات السكر في الدم، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأينولين قد يكون له تأثير مفيد على نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

وكشفت إحدى الدراسات أن جذر الهندباء قد يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، كما كشفت الدراسات أن جذور الهندباء خالية من الكافيين بشكل طبيعي، ولذلك تعتبر قهوة الهندباء بديلا ممتازا للقهوة، مما أكسبها شعبية واسعة وخاصة بعدما تم ربط الاستهلاك المفرط للكافيين بالعديد من الآثار الجانبية الضارة.

وحذر الخبراء أن قهوة الهندباء قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي لدى البعض، خاصة لدى أولئك الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح، مما تسبب في ظهور أعراض مثل الألم والتورم والوخز في الفم، ولا يُنصح الحوامل باستخدامها حيث ثبت أنها تسبب الإجهاض والنزيف.