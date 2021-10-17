مفاجاة.. عالم فيروسات يتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الشتاء

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلن عالم فيروسات ألماني توقعاته بتسارع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الشهور القادمة، بعد اقتصارها على زيادة طفيفة حتى الآن في فصل الخريف.



وقال أوليفر كلبر، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة لودفيج-ماكسيمالين بمدينة ميونخ، اليوم الأحد : "يتعين علينا افتراض تراجع حالات الإصابة بالعدوى في الفترة المتبقية من الخريف وخلال فصل الشتاء".

ولكن عالم الفيروسات الألماني لم ينصح بتشديد جديد لإجراءات مواجهة كورونا، وقال: "بشكل أساسي يتعين علينا في هذه المرحلة من الوباء أن نجرب تخفيف الإجراءات في مختلف المجالات كي نرى ما يكون مقبولا بشكل جيد ونرى المواضع التي يجب فيها مواصلة الالتزام بإجراءات النظافة والرعاية الصحية أو بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للتأمين".

وأضاف كلبر: "لدينا بشكل إجمالي معدل تطعيم جيد- يعد ذلك الركيزة الأساسية- ولدينا كثير من المتعافين وبنية تحتية لإجراء اختبارات عالية الكفاءة، ولدينا أيضا فهم جيد لطرق انتقال الفيروس".

وعلى عكس بعض المخاوف، صرح عالم الفيروسات بأنه يرى أن ألمانيا لن تواجه هذا الشتاء موجة كبيرة من الإنفلونزا تزامنا مع كورونا، وقال: "لا أتوقع موسم أنفلونزا خطيرا"، لافتا إلى أنه تم صد فيروسات الأنفلونزا في جميع أنحاء العالم من خلال إجراءات الرعاية الصحية لمواجهة كورونا، وأكد أنه يجب مواصلة التركيز هذا الشتاء على فيروس كورونا.