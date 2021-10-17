شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمه الاسراف فيها يسبب إدمانها..الأيس كريم والبسكويت أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوازن بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية جانبًا مهمًا من جوانب الحياة للحصول على صحة جيدة، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي نجدها جذابة التى تسبب الإدمان وننجذب إليها أكثر من غيرها.

قد يعاني ما يصل من 20٪ من الأشخاص من إدمان بعض أنواع من الطعام أو سلوك إدمان في الأكل، ومعظم الأطعمة المسببة للإدمان إما أنها أطعمة معالجة أو سكرية، ومن المرجح أن تسبب بعض الأطعمة سلوكًا إدمانيًا أكثر من غيرها، ولكن يُنصح بتناولها باعتدال وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth ".

الأطعمة المسببة للإدمان

في الغالب، الأطعمة المسببة للإدمان هي أطعمة مصنعة، وتكون إما غنية بالسكر أو الدهون، ومن المهم أن تكون على دراية بالمشاكل الصحية التي يمكن أن تسببها هذه الأطعمة، إذا لم يتم تناولها بكميات معتدلة، إليك أطعمة ومشروبات أكثر إدمانًا:

1. المشروبات الغازية والمحتوية على الكافيين

تحتوى المشروبات الغازية على الكثير من السكروتعمل في الغالب على تحسين مستويات الطاقة في الجسم، كما أن الكافيين يسبب الإدمان أيضًا لأنه يميل إلى تحسين التركيز واليقظة، وعندما يقطع شخص ما الكافيين، فقد يعاني من التهيج ومشكلة في النوم والتركيز.

2. الآيس كريم والبسكويت

يحتوي الآيس كريم والبسكويت على الكثير من الدهون والسكر، ووفقًا للدراسات التي تم إجراؤها، فأن السكريات تساعد في تحسين مزاجك، حيث أنها تساعد بشكل أساسي في إفراز هرمون الدوبامين في الدماغ.

3. الأطعمة المملحة

يعتبر الملح من السموم البيضاء للجسم، وقد يؤدى الاستهلاك المفرط للملح إلى ضعف العظام في بعض الأحيان، المنتجات المقلية مثل الشيبسى تحتوي على كمية عالية من الملح، كما تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على الكثير من الدهون، ويميل الملح أيضًا إلى زيادة كمية الدوبامين في الدماغ ، مما يمنحنا شعورًا مؤقت بالسعادة.

4. الشوكولاتة

يتم الحصول على الشوكولاتة من حبوب الكاكاو وهي تساعد كثيرًا في تحسين المزاج لأنها تغير نسبة السكر في الدم والتوازن الهرموني، ولكن تحتوى معظم أنواع الشوكولاتة على كمية عالية من السكريات وحتى الدهون.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة سكر أقل ، والتى تعد بديل صحي ولكن يجب أن تهتم بكميتها دائمًا، يجب تجنب الشوكولاتة البيضاء أو شوكولاتة الحليب لأنها مصنوعة في الغالب من زبدة الكاكاو وقد تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

5. (بيتزا ، بطاطا مقلية )

أطعمة مثل البيتزا والبطاطا المقلية مليئة بالمواد الحافظة وكمية عالية من الملح لتحضير هذه المواد الغذائية، والأطعمة المقلية تسبب الإدمان أيضًا.

تحتوي البطاطس المقلية على مادة MSG أو الجلوتامات أحادية الصوديوم لتعزيز نكهة المنتج، وقد تم ربط الجلوتامات أحادية الصوديوم بأمراض مختلفة مثل السمنة وأمراض التمثيل الغذائي وحتى التأثيرات السمية العصبية ، وهي تسبب الإدمان بشدة.

لماذا بعض الأطعمة تسبب الإدمان؟

معظم الأطعمة المسببة للإدمان تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، يحدث الإدمان عندما توجد مواد كيميائية معينة في الأطعمة تسبب تفاعلات كيميائية حيوية في الجسم.

السبب الرئيسي وراء الإدمان أنواع معينة من الأطعمة هو الناقل العصبي الدوبامين في الدماغ، الذى ينتجه الجسم ويتكيف مع الخلايا العصبية في الجهاز العصبي، ويسمى أيضًا "هرمون المتعة".