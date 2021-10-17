بالأرقام.. كورونا يواصل قفزاته في روسيا

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، الأحد، تسجيل 34303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية،



وتعد هذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة.

كما أظهرت البيانات رصد 997 وفاة جراء الفيروس، وهو ما يقل بـ5 وفيات عن العدد القياسي المسجل، السبت، والذي بلغ 1002 وفاة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في روسيا إلى قرابة الثمانية ملايين والوفيات إلى 223312.

وتنحي السلطات الروسية باللائمة في الزيادة الحادة في الإصابات والوفيات على بطء حملة التطعيم، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى طلب عودة الأطباء المتعاقدين للعمل.