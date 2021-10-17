شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لألم الوخز.. باحثون يبتكرون “حقنة” بدون إبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

لأجل إزالة المخاوف من ألم الوخز، تمكن باحثون هولنديون من ابتكار “حقن” تستخدم تقنية الليزر بدلا من الإبر.

الابتكار الجديد سيسهل عملية تلقي اللقاحات إضافة إلى منع التلوث بسبب الإبر وتقليل النفايات الطبية.

وحول طبيعة الابتكار الجديد الليزر المراد حقنه يسخن في واحد من ألف جزء من الثانية ما يخلق فقاعة تدفع السائل بسرعة 100 كيلو متر في الساعة داخل طبقة الجلد.

يذكر أن الابتكار يحتاج من عام إلى 3 أعوام من الأبحاث والاختبارات لإتاحته أمام الجمهور.