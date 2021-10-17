داء الساركويد.. مرض مناعي مجهول السبب

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أكدت الجمعية الألمانية لعلم المناعة أن داء الساركويد (Sarcoidosis) هو مرض مناعي مجهول السبب.



ويرجح الأطباء أن المرض يحدث نتيجة طفرات جينية تؤدي إلى حدوث رد فعل مناعي غير متوقع لدى التعرض لبعض الالتهابات والمؤثرات المحيطة.

وأوضحت الجمعية أن داء الساركويد يظهر على هيئة مجموعات غير طبيعية من الخلايا الالتهابية على شكل حبيبات، مشيرة إلى أن هذه التجمعات الحبيبية غالبا ما تحدث في الرئتين والعقد اللمفاوية، لكن من المحتمل أيضا أن يُصاب بها أي عضو آخر كالعين والمفاصل والقلب.

وتتمثل أعراض الساركويد في ضيق التنفس والسعال وأزيز وألم في الصدر والطفح الجلدي وتورمات بالجلد وتضخم الغدد اللمفاوية واللعابية وألم وتورم في المفاصل واحمرار العين والشعور بألم بها، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الوزن والإنهاك.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على المرض مثل التليف الرئوي والتهاب أعصاب الوجه واضطرابات القلب وتشوه الجلد.