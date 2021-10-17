ما هي أسباب آلام الركبة وكيفية علاجها؟

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث، إن ألم الركبة يعد من المتاعب الصحية المزعجة، حيث إنه يُعيق المريض عن ممارسة حياته.



وأضافت الجمعية أن ألم الركبة له أسباب عدة مثل الخلع والكسر، خاصة بعد السقوط أو التعرض لحادث.

كما يمكن أن يرجع ألم الركبة إلى تمزق الأربطة بسبب ممارسة بعض أنواع الرياضات مثل كرة القدم، أو تمزق ما يعرف "بالغضروف الهلالي"، والذي يحدث بسبب الحركة غير الصحيحة والمفاجئة أو التحميل على الركبة بثقل الجسم كله.

ومن الأسباب الأخرى لألم الركبة خشونة المفاصل الناجمة عن تفكك الغضروف المفصلي، والتهاب المفاصل، والنقرس.

وينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار ألم الركبة لأيام مع ظهور أعراض أخرى كتورم الركبة واحمرارها، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الألم وعلاجه في الوقت المناسب سواء بالأدوية أو بالجراحة إذا لزم الأمر.

وللحفاظ على صحة الركبة ينبغي العمل على إنقاص الوزن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، واتباع نظام غذائي صحي مع الإقلال من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تجنب حمل الأوزان الثقيلة.