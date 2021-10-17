شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم كيفية تعقيم يديك بشكل صحيح للحماية من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تفشي مرض كورونا، تضاعفت أهمية غسل اليدين 10 أضعاف، حيث أصبحت النظافة الشخصية ضرورية لصحتنا العامة، جعل هذه العادة اليومية قد أنقذ أرواحًا لا حصر لها مع منع الأمراض الفيروسية والإنفلونزا، وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"

متى تغسل يديك؟

عندما تلمس الأشخاص والأسطح والأشياء أثناء النهار، تتجمع الجراثيم على يديك، عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك، يمكنك نشر الجراثيم الضارة للآخرين أو إصابة نفسك.

يعد غسل اليدين هو خط الدفاع الأول ضد انتشار العديد من الأمراض، بدءًا من نزلات البرد إلى الالتهابات الشديدة مثل التهاب السحايا والتهاب القصيبات والإنفلونزا والتهاب الكبد أ وأنواع متعددة من الإسهال.

تحضير استهلاك الطعام

رعاية المريض أو معالجة الجروح

وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها

استخدام المرحاض

العطس والسعال وما إلى ذلك

اغسل يديك دائمًا قبل وبعد:

ماذا يعني أن تغسل يديك؟

يمكن أن تقلل نظافة اليدين عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بنسبة 29-57 %، أيضًا، يمكن تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بنسبة 58 % فقط عند غسل اليدين، ويمكن أن تساهم هذه العادة الصحية البسيطة في تقليل أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات بنسبة تتراوح بين 16 و21 %.

كم من الوقت يجب على الشخص أن يغسل يديه؟

بعد الذهاب إلى الحمام أو عندما تكون يداك غير نظيفتين بشكل واضح، وقبل الأكل، وبعد لمس الأنف، يجب على الشخص أن يغسل يديه جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل يديك؟

لضمان اتخاذ القرارات والإجراءات الصحية طوال حياة الشخص، من الضروري إنشاء عادات صحية في مرحلة الطفولة، اتبع هذه الخطوات للتخلص من الجراثيم: