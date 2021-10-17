تعرف على آخر تطورات كورونا حول العالم اليوم

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4.9 مليون شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 241 مليوناً و189 ألفا و120 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و910 آلاف و372 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 218 مليونا و442 آلاف و339 حالة.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، بأن البر الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة فقط.

وسجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، انخفاضا من 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96522 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و373789 بعد تسجيل 8682 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94618 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، تسجيل 5203 إصابات جديدة و313 وفاة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و755063 إصابة والوفيات إلى 284321.

وسبق أن قالت الوزارة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

ساو باولو 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 11250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولا من 15239 أمس.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 483 وفاة بكوفيد-19 نزولا من 570 أمس.