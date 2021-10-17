بالأرقام.. مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، عن تسجيل 874 إصابة جديدة بكورونا، مشيرةً إلى وفاة 42 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم شفاء 855 مصاباً بالفيروس وخروجهم من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268210 حالات.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من الوباء.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله لمصابي كورونا في مصر بلغ 317585 حالة، منهم 268210 متعافين، و17926 متوفى.