شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحتاج نظامك الغذائى لزيت بذور قرع العسل؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " اليقطين" المعروف باسم قرع العسل هو نجم موسم الخريف، فهو غنى بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولكن الزيت الذى يخرج من بذوره هو أحد أكثر الزيوت الصحية التي يمكنك استخدامها للحفاظ على صحة القلب ، وفقا لما أكده جينجر هولتين، المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية الأمريكية، لموقع " eatthis"، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول زيت بذور قرع العسل وكيفية تأثيره على صحتك.

مصدر لفيتامين Eوالدهون الصحية:

يعتبر الزيت مصدرًا جيدًا لبعض الفيتامينات، وخاصة فيتامين E ، كما أنه يحتوي على كل من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب .

تعد هذه الدهون الصحية إضافة رائعة لنظامك الغذائي ، خاصة إذا كنت لا تحصل عليها من مصادر أخرى، زيت بذور القرع مليء بالدهون الصحية غير المشبعة ، والتي تساعد في تعزيز صحة القلب.

يساعد فى نمو الشعر

من حيث الفوائد الصحية ، تم ربط زيت بذور اليقطين بنمو الشعر، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine .

البروستاتا

لدى الرجال:

علاج

لقد أظهر زيت بذور القرع نتائج واعدة كعلاج بديل لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) وأكدت دراسة نُشرت في Journal of Medicinal Food ، أن مكمل مستخلص بذور القرع ساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد بين المشاركين في الدراسة.

علاج انخفاض ضغط الدم:

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Climacteric أن زيت بذور اليقطين ساعد في خفض ضغط الدم الانبساطي لدى النساء بعد سن اليأس، ومع ذلك ، ويجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم استشارة طبيبهم عند تناول مكمل بزيت بذور اليقطين لأن خصائصه المضادة للأكسدة قد يكون لها تأثير خافض لضغط الدم ، مما يؤدي إلى تغيير تأثيرات أدوية ارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكنك استخدام زيت بذور القرع ؟

إذا كنت تبحث عن إضافة بعض زيت بذور اليقطين إلى نظامك الغذائي ، فإليك بعض الطرق للقيام بها ، من الأفضل استخدام زيت بذور القرع كزيت نهائي يُقطر في طبق السلطة، و يجب تجنب الخبز بزيت بذور القرع أو استخدامه كزيت للطبخ بسبب انخفاض نقطة دخانه ، مما يعني أن تعرضه لحرارة عالية سيدمر بعض الفوائد الغذائية.