المغرب.. تسجيل 417 إصابة بكورونا و 4 وفيات

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت المملكة المغربية امس تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و382 حالة شفاء و 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 941 ألفا و 863 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 921 ألفا و 430 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و537 حالة .