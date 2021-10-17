شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحد من جفاف الشعر.. أبرزها تناول الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعر الجاف والهش شائع عند الرجال والنساء من جميع الأعمار ولا يختلف الشعر الجاف بين الرجال والنساء على الرغم من أن الشعر الجاف قد يكون مزعجًا، إلا أنه ليس علامة على وجود حالة صحية خطيرة ولكن الأمر يتطلب اجراء بعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالشعر، وإذا كنت تعانين من جفاف الشعر؟فتقدم السطور التالية أفضل الطرق الصحية لمساعدتك علي التخلص من هذه المشكلة، وفقا لتقريرلموقع "healthline".

وأشار التقرير، إلى أن التعرض المباشرة لأشعة الشمس والتدخين وكثرة غسيل الشعر تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الشعر.

تناول بعض الفيتامينات التي تساعد علي ترطيب الشعر وتخلصه من الجفاف، كفيتامين أ وه وسي، وأيضا أخذ عنصر الحديد، فهو من الحيل الجيدة التي تعالج هذا الجفاف. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تعد من أهم النصائح فهي تعمل علي تجيد بصيلات الشعر، وتقضي علي الجفاف، ومنهاالتوت والبروكلي تناول الأسماك والأطعمةالغنية بالأوميجا3، لأنها تساعد في علاج جفاف الشعر، وتمده بالقوة والحيوية، ولمعانا. هل تعلم أن غسيل الشعر يوميا بالشامبو يتسبب في نزول الدهون التي تعمل علي حفاظ علي رطوبته ولمعانه، ولذا عليك غسيله مرتين في الأسبوع. أستخدام أدوات فرد الشعر كالسيشوار يتسبب في تدمير الشعر، ولذا عليك التخلص عن هذه العادة والقيام بها كل فترة، وليس بشكل دائم. ارتداء قبعة عند التعرض لأشعة الشمس، لأنها تتسبب في تدمير الشعر وجعله جاف. من أفضل وأهم النصائح هو استخدام الزيوت، فهي لها دور كبير في ترطيب الشعر والحد من الإصابة بالجفاف، ولذا عليك وضع أي زيت عطري.

أهم النصائح الطبية للتخلص من جفاف الشعر: