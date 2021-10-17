شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لحصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك.. منها ألم الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حصوات الكلى ألم شديد للشخص، خاصة إذا تجاهل الأمر، وتعد ملاحظة أعراض حصوات الكلى أمر هام، لأن الألم الناتج مكن أن يكون سيئا للغاية وينتهي الأمر بالمرضى في قسم الطوارئ لتخفيف الآلام، لذلك ،يصبح من الضروري أن نعرف ونفهم أعراض حصوات الكلى حتى نتمكن من العلاج في الوقت المناسب وتجنب الزيارات الطارئة، وإليك 5 أعراض حول حصوات الكلى في التقرير التالى، بحسب موقع "only my health".

1. ألم في الجانبين

تظهر حصوات الكلى عادة بألم يقع في جانبيك إما على يسارك أو على جانبك الأيمن، يعتمد ذلك على موقع الحصى، على سبيل المثال إذا كانت الحصوة في الكلى فسيشعر بالألم على الجانبين ونحو الظهر، أو ستشعر بألم حاد يقع على جانبك الأيمن أو الأيسر باتجاه الظهر، سيكون هناك بداية مفاجئة للألم الشديد الذي سيختفي بعد بعض الوقت إما بمفرده أو مع بعض الأدوية ليعود مرة أخرى.

2. القيء 2. القيء يمكن أن تظهر حصوات الكلى أيضا مع إحساس بالقيء أو التقيؤ، خاصة إذا سقطت الحصوات في الحالب وأعاقت تدفق البول، ومع انسداد تدفق البول ، قد يحدث تورم في الكلى ويتراكم البول، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى الدخول للمستشفى ويتم إعطاؤه سوائل عن طريق الوريد والجلوكوز ومسكنات الآلام، وأحيانًا بالمضادات الحيوية.

3. التهاب المسالك البولية المتكررة أو الحمى

في بعض الأحيان ، يمكن أن تظهر الحصوات فقط مع التهاب المسالك البولية، فقد يكون هناك ألم أقل وقيء أقل ولكن الحصى نفسها يمكن أن تسبب التهاب المسالك البولية.