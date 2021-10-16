شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تغنيك عن زيارة دكتور الأسنان.. تناول الأناناس واختار المعجون بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الأسنان يجنبك رحلة شاقة مع الألم الذى فى كثير من الأحيان يؤثر على حالتك المزاجية والصحية ومختلف مهامك اليومية، لذا يجب عليك الاهتمام والعناية الكاملة بأسنانك، لأن تدهورها سيؤدى إلى الكثير من المضاعفات التى لم تقتصر على مشكلات الفم فقط بل تلحق الضرر بأعضاء أخرى داخل جسمك.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن كيفية الاعتناء بأسنانك من خلال بعض النصائح التى إذا اتبعتها ستجنبك من زيارة الطبيب وفيما يلى أبرز تلك النصائح التى تحافظ على صحة أسنانك:

تجنب تناول الكافيين والحمضيات

تقليل استهلاك القهوة والشاي او إضافة الحليب إلى تلك المشروبات يجعلك تحافظ على طبقة مينا الأسنان، التى تتأثر بالأطعمة الحمضية وبمادة الكافيين .







اختيار معجون الأسنان بدقةتجنب اختيار معجون الأسنان الذى يقدعملىعلى تبيض الأسنان ويحتوى على الفحم، واستبدله بمعجون آخر يحتوى على مادة الفلورايد. اختيار معجون الأسنان بدقةتجنب اختيار معجون الأسنان الذى يقدعملىعلى تبيض الأسنان ويحتوى على الفحم، واستبدله بمعجون آخر يحتوى على مادة الفلورايد.

تناول الأناناس نظرا لأنه يحتوي على مركب البروميلين، الذى يعتبر المركب الوحيد الذى يحافظ على الأسنان ، كما أنّه يقلل آلام وتورُّم اللثة،بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.





استخدام خيط الفم

احرص على هذه العادة بعد تناول الطعام، لأنه ينجح فى تنظيف الأسنان ويصل إلى مناطق عميقة تعجز فرشاة الأسنان من الوصول إليها.





استخدام ماصة عند تناول المشروبات استخدام ماصة " شفاطة" عند تناول العصائر، لأنها تؤثر على صحة الفم وتؤدي إلى تآكل المينا وتغير لونها.