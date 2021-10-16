شكرا لقرائتكم خبر عن شرب اللبن مش كفاية ..اعرف أهم مكملات الكالسيوم التى يجب تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأ الكثير منا على سماع أننا بحاجة إلى شرب كوب من الحليب للحصول على ما يكفي من الكالسيوم لعظام قوية، تحتاج أجسامنا إلى الكالسيوم للعديد من الأشياء مثل صحة العظام وقوة العضلات، وعندما نحصل على كميات كافية من الكالسيوم، فنحصل على المزيد من الطاقة، وضغط الدم المنخفض، وحتى الحالة المزاجية الأفضل، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

ما هي أسوأ مكملات الكالسيوم ؟

نعم ، يمكنك بالتأكيد الحصول على الكالسيوم من الحليب ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من الأطعمة مثل البطاطا الحلوة، والبروكلي، واللوز، وكذلك مكملات الكالسيوم، ومع ذلك إذا كنت ستتبع الطريق التكميلي، فمن المهم أن تعرف أيهما أفضل للشراء، وأيهما يجب تجنبه.

وفقًا لإيمي جودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، فإن أسوأ مكملات الكالسيوم التي يجب تناولها هي كربونات الكالسيوم، خاصةً عندما لا تأتي مقترنة بفيتامين د.

لماذا تعتبر كربونات الكالسيوم هي الأسوأ في تناولها

كربونات الكالسيوم هي شكل من أشكال الكالسيوم الموجود في قشر البيض والصدف يمكن أن يأتي هذا المكمل في شكل حبوب أو مسحوق ويستخدم كمضاد للحموضة المعوية وتخفيف عسر الهضم، على الرغم من أن الكربونات يمكن أن تساعد جسمك، إلا أنها لا تفعل الكثير لصحة العظام والعضلات مثل سترات الكالسيوم.

ما يجب أن تأخذه بدلا من ذلك

وفقًا لجودسون، فإن أفضل نوع من مكملات الكالسيوم التي يجب تناولها هو سترات الكالسيوم مع فيتامين د ، وقالت جودسون: "لا يتم امتصاص سترات الكالسيوم بشكل أفضل من الكربونات فحسب ، بل تزيد أيضًا من امتصاصك عندما تضيف فيتامين د "، موضحة أن فيتامين د يعرف بمساعدته في المناعة ، والحفاظ على أمعاء صحية ، ولأنه يساعدك على امتصاص الكالسيوم ، فهو مفيد لصحة العظام والعضلات أيضًا.

أضافت جودسون: "بدون مستويات كافية من فيتامين د ، يمتص جسمك فقط ما يقرب من 10 إلى 15٪ من الكالسيوم المستهلك، لذا فإن الجمع بين الاثنين ضروري".

كيفية الحصول على سترات الكالسيوم + فيتامين د

هناك الكثير من العلامات التجارية التي يمكنك الاختيار من بينها والتي تبيع مزيج السترات وفيتامين د، يمكنك تجربته في شكل حبوب، أو قرص قابل للمضغ ، أو حتى في بعض شوكولاتة الحليب، من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها حول تناول الكالسيوم أن مكملات السترات والكربونات تأتي مع كثافات مختلفة من الكالسيوم.

وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، عادةً ما تحتوي مكملات سترات الكالسيوم على حوالي 21٪ فقط من الكالسيوم ، لذلك قد تحتاج إلى تناول المزيد اعتمادًا على كمية الكالسيوم التي ترغب فى الحصول عليها.