صحة ورشاقة

دولة الإمارات تقدم 41271 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 41271 جرعة من لقاح خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 41,271 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,686,282 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 209.16 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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