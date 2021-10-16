شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن حليب الأطفال الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة حديثة، إلى معلومات صادمة بشأن لبن الأطفال الصناعي، مؤكدة أنه لا يخضع إلى فحوص دقيقة ويتضمن معلومات مضللة عن الفوائد الغذائية التي يقدمها للأطفال.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إجراء تغيير بصورة كبيرة في طريقة إجراء التجارب ونشر نتائجها «كي لا يواجه المستهلكون معلومات مضللة».

وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «بريتش ميديكل جورنال» الطبية، أن منتجات حليب الأطفال التي يشتريها الأهل كبديل عن حليب الأم، تقدم معلومات مضللة.

وراقب معدو الدراسة طريقة إجراء 125 تجربة منذ 2015، وتبيّن لهم أن أربعاً من كل خمس تجارب تنطوي على ثغرات كافية لإثارة شكوك حيال خلاصاتها. وعلى سبيل المثال، لم توضح تجارب كثيرة قبل إجرائها ما العناصر التي تقوّمها. فمن أجل المصداقية، يجب أن تكون أي دراسة سريرية جيدة، واضحة منذ البداية حيال أهدافها، منعاً للاستنسابية في النتائج. وكذلك ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن بعض التجارب تستثني بصورة اعتباطية بعض الأطفال الرضّع من المجموعات التي يشملها الاختبار، ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية المقارنة.

وفي نهاية المطاف، تفضي هذه التجارب إلى «نتائج إيجابية بصورة شبه دائمة»، وفق معدّي الدراسة الذين اعتبروا أن صانعي هذه المنتجات مشاركون عن كثب في الدراسات، ما من شأنه إفقادها استقلاليتها.

واعتبر معدّو الدراسة أن التجارب تفتقد للضوابط اللازمة للتأكد من عدم مواجهة الأطفال الرضّع الذين تشملهم التجارب، أي مخاطر، خصوصاً لناحية قلة التغذية.