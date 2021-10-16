شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تخصيص 14.4 مليار جنيه لقطاع الصحة فى موازنة عام 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثاني، عن أن إجمالى المخصصات التى تم توجيهها لقطاع الصحة بلغ 14.4 مليار جنيه فى موازنة عام 2021-2022 حيث تم دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43% مقارنة بالعام المالى السابق وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة بحوالى 1.2مليار جنيه سواء الطلاب أو الأطفال دون سن المدرسى أو المرأة المعينة أو الفلاحين أو غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وغير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم موازنة لبرامج العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية المختلفة فى مجال الصحة .

وقال: تتكافل هذه الجهود مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الدول الزمنى للانتهاء من مظلة هذه المنظومة.