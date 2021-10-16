شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لاتباع حمية الصيام المتقطع أبرزها تنشيط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع يعد من الحميات الغذائية التي تهدف للتخلص من الوزن الزائد، عن طريق الصيام عن تناول الطعام في ساعات محددة من اليوم، وتناول المشروبات الخالية من السكر في الساعات أخرى، وأثبت كفاءته فى الحصول على الوزن المثالي.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية، إلى أن الصيام المتقطع له العديد من الفوائد الصحية الأخرى غير فقدان الوزن الزائد فقط، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر المقبلة ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "hopkinsmedicine"، ومنها:

-يقلل من الإصابة بالتهابات في الجسم

ويساعد نظام الصيام المتقطع على تقليل فرص الإصابة بالتهابات في الجسم، وأيضًا الشعور بالألم، وذلك خلال ساعات الصيام التي تمنع خلالها من تناول الطعام.

-يقلل فرص الإصابة بالخرف والزهايمر

الصيام يساعد في مواجهة تقليل الإصابة بالالتهابات في الجسم، ولذا اتباعك للصيام المتقطع يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، نتيجة للتخلص من أي ترسبات في الجسم يمكن أن تترسب علي المخ.

-تنظيم نسب السكر بالدم

يعد تناولك للطعام في معاد محدد يوميًا والصيام في ساعات محددة السبب وراء تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا فالصيام له العديد من الفوائد الخاصة لمرضي السكر.

-تنشيط الذاكرة

اكتشفت الدراسات أن الصيام المتقطع يعزز الذاكرة.

-الحفاظ علي صحة القلب

أدى الصيام المتقطع إلى تحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء ساعات الصيام.