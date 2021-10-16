شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن فيتامين يزيد "بشكل كبير" من خطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

لا يحتاج معظم الناس إلى تناول مكملات الفيتامينات لأنهم يستطيعون الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.



ومع ذلك، فإن سوق المكملات مزدهر. ووفقا لإحدى الدراسات، فإن تناول المكملات الغذائية لفيتامين شائع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال.

وربط فيتامين E بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات، رغم أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويقوي دفاع الجسم الطبيعي ضد الأمراض والعدوى (جهاز المناعة).

ومع ذلك، فإن الدراسات التي تبحث في التأثير طويل المدى لمكملات فيتامين E محدودة.

وسعى الباحثون في دراسة نشرت في مجلة JAMA، لتحديد التأثير طويل المدى لفيتامين E والسيلينيوم على خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال الأصحاء نسبيا.

ويعد السيلينيوم عنصرا أساسيا في العديد من الإنزيمات والبروتينات.

وكان التقرير جزءا من تجربة الوقاية من السرطان بفيتامين E والسيلينيوم (SELECT) - وهي تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى هاتين المادتين أو كليهما يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان البروستات عند تناولها كمكملات غذائية.

واختير ما مجموعه 35533 رجلا من 427 موقعا للدراسة في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، بين 22 أغسطس 2001 و24 يونيو 2004.

واشتمل التحليل الأساسي على 34887 رجلا وُزّعوا عشوائيا على واحدة من أربع مجموعات علاجية: 8752 لتلقي السيلينيوم؛ 8737 فيتامين E؛ 8702 كلا النوعين، و8696 دواء وهميا.

وعكس التحليل البيانات النهائية التي جمعتها مواقع الدراسة على المشاركين فيها حتى 5 يوليو 2011.

وبالمقارنة مع الدواء الوهمي، حيث أصيب 529 رجلا بسرطان البروستات، أصيب 620 رجلا من مجموعة فيتامين E بسرطان البروستات. كما فعل 575 في مجموعة السيلينيوم و555 في مجموعة السيلينيوم مع فيتامين E.

وكتب الباحثون "بالمقارنة مع الدواء الوهمي، فإن الزيادة المطلقة في خطر الإصابة بسرطان البروستات لكل 1000 شخص في العام، كانت 1.6 لفيتامين E، و0.8 للسيلينيوم، و0.4 للمزيج".

ووجدت التجربة أن مكملات فيتامين E (400 وحدة دولية/يوم) كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 17% في خطر الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال.

وخلص الباحثون إلى أن "تناول المكملات الغذائية لفيتامين E يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال الأصحاء".

توصيات فيتامين E

وفقا لإدارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC)، يجب أن تكون قادرا على الحصول على كمية فيتامين E التي تحتاجها عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

ويحذر مركز DHSC "إذا كنت تتناول مكملات فيتامين E، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا".

ويمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستات ما يلي:

• الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليل.

• الحاجة للإسراع إلى المرحاض.

• صعوبة في بدء التبول.

• إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.

• ضعف التدفق.

• الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل.

• دم في البول أو دم في السائل المنوي.