صحة ورشاقة

لأغراض طبية..بنما ترخص استخدام نبتة القنب

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

وافق رئيس بنما لورينتينو كورتيسو على مشروع قانون لتنظيم استخدام نبتة القنب المخدرة ومشتقاتها للأغراض الطبية والعلاجية.

 

وقال الرئيس في تغريدة إن "الموافقة على القانون الذي ينظم الاستخدام الطبي والعلاجي للقنب ومشتقاته يخلق إطارا تنظيميا لاستخدامه ومراقبته والتحكم في الوصول إليه للأغراض الطبية والبيطرية والعلمية والبحثية في البلاد".

 

ويحظر القانون الجديد تسويق القنب ومشتقاته في السوق المحلية، لكنه سيسمح بالواردات فقط بهدف استخدامه لأغراض طبية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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